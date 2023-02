Accident de ski: une autre fillette est restée accrochée à un T-bar ce week-end à Jonquière

Une mère du Saguenay–Lac-Saint-Jean dont la fille de 7 ans a elle aussi subi un accident dans un remonte-pente de type T-bar, le week-end dernier, se demande s’il n’est pas temps de revoir la sécurité dans les centres de ski.

« C’est là depuis des années, ces équipements-là. Il y a des centaines de jeunes qui montent dedans chaque hiver. Ce sont peut-être des cas isolés, mais est-ce judicieux de se demander si c’est vraiment sécuritaire ? Peut-être », se questionne Jessica Harvey.

Samedi, la mère de famille de 37 ans profitait d’une journée de ski au mont Fortin, à Jonquière.

En après-midi, sa fille Liana et elle se sont installées dans un remonte-pente de type T-bar, alors que son conjoint et leur aînée dévalaient des pistes plus difficiles.

« J’occupais le T-bar suivant. Je ne l’ai pas quittée des yeux. C’est une débutante, elle commence en planche à neige », explique-t-elle à propos de sa fillette.

Accrochée par les pieds

Arrivée au débarquement, Mme Harvey n’apercevait plus que la tête de son enfant. Elle se demandait alors pourquoi elle ne lâchait pas prise sur la barre.

« Je criais au responsable. La petite est passée dans son dos, il n’a pas vu qu’elle était restée accrochée », se désole-t-elle.

Le surveillant a finalement enclenché l’arrêt d’urgence. La petite Liana a tout de même été traînée sur près de 10 mètres.

« Elle avait la jambe coincée dans le T-bar avec la planche à neige. Elle pendait sur le dos. Heureusement, ce n’était pas haut, se console Jessica Harvey. Mais elle aurait pu se faire mal dans le cou, se cogner. On a été chanceux. »

Sa fille avait aussi un bout de pantalon coincé dans une vis qui dépassait.

« C’était un ensemble de facteurs. Nous, il n’est rien arrivé de grave. Mais c’est pour conscientiser », dit-elle, inquiète.

Bonne frousse

À peine 24 heures plus tard, la jeune Lily, 6 ans, a eu moins de chance à la station de ski Val-Saint-Côme dans Lanaudière.

« Quand j’ai vu cette histoire, alors qu’on a vécu une affaire similaire dans le même week-end, je me suis sentie extrêmement interpellée. J’ai juste les parents de la petite dans la tête », confie Mme Harvey.

« Ça m’a donné froid dans le dos. J’ai un peu flippé. Ma fille aussi. Elle ne montera plus toute seule. La prochaine fois, il y aura un parent devant, un derrière », poursuit-elle.

Bien que consciente que les dénouements sont complètement différents, la mère de famille souhaite néanmoins que ces deux événements rapprochés impliquant un T-bar servent de rappel préventif.

« C’est important de conscientiser... que le personnel soit alerte aussi. Si la personne regarde ailleurs, elle ne voit pas l’incident et n’enclenche pas le système d’arrêt », conclut la mère de famille.

– Avec Frédérique Giguère