Violence dans les écoles: pas d’engagement de la CAQ pour une commission spéciale

«Très conscient du problème» de violence dans les écoles, le gouvernement refuse pourtant de demander la tenue d’une commission spéciale pour étudier la question.

L’enjeu de la violence dans et autour des écoles a rebondi, mercredi, au Parlement. Plusieurs incidents violents sont survenus dans des établissements d’enseignement du Québec, des chiffres dévoilés par Radio-Canada démontrent que les gestes violents ont doublé dans certains centres de services par rapport à 2019 et Le Journal a révélé que le nombre d’enseignants et d’éducateurs indemnisés après avoir été victimes de violence à l’école a bondi de 65%.

Mercredi, les libéraux ont talonné le gouvernement pour qu’il accepte de tenir une commission spéciale sur le phénomène.

«On le voit dans les nouvelles que ça a dégénéré dans nos écoles. Semaine après semaine, on le voit, non seulement le nombre augmenté, mais le caractère des gestes posés est vraiment à glacer du sang. Frapper un jeune à coups de marteau, amener un couteau à l’école, amener une arme à feu à l’école, c’est du jamais vu», a déploré la critique en matière d’éducation, Marwah Rizqy.

Avec sa collègue Jennifer Maccarone, elle a redemandé au gouvernement d’étudier le mandat d’initiative proposé par les libéraux.

Drainville

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, a reconnu que le problème est préoccupant. «On est déjà très, très conscients du problème. [...] C’est un sujet effectivement très sérieux, la violence et l’intimidation à l’école. Et, oui, je suis absolument d’accord qu’il faut s’en occuper.»

Il ne s’est cependant pas mouillé sur la question d’une commission spéciale, qu’il a placée entre les mains du Parlement. «Ça appartient au Parlement, ça appartient à l’Assemblée nationale, ça n’appartient pas au gouvernement. Alors, si les députés souhaitent se saisir de ce mandat d’initiative, ils peuvent le faire.»

Plans d’urgence

Malgré les incidents qui impliquent des armes autour des écoles, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, ne croit pas pour autant que les détecteurs de métal dans les établissements soient nécessaires. «Je ne pense pas qu’on doit aller là.»

Il rappelle que les plans de confinement en cas d’attaque ont été «mis de côté» avec la pandémie, mais que les écoles doivent les réactiver. «Je leur dis de tout cœur: rétablissez ces plans d’urgence avec les corps de police pour qu’on soit capable d’avoir minimalement dans chaque établissement un plan.»