Voici 8 activités culturelles à petits prix en février

Février arrive avec sa fête des amoureux, ses températures variant au fil des flocons et un portefeuille plus mince à la suite de la période des Fêtes et des rebonds de l’inflation. Pourquoi ne pas en profiter pour renouer avec l’hiver? De Québec à Montréal, voici 8 activités culturelles à petits prix à tenter en février.

À Montréal

Montréal Boréal: Le Jam du Nord

Photo fournie par Montréal Boréal

Direction le square Sir-George-Étienne-Cartier, dans le quartier Saint-Henri, du 3 au 5 février prochain pour la première édition de Montréal Boréal : Le Jam du Nord. Au programme: prestations musicales d’artistes montréalais émergents sur deux scènes extérieures, dont Choses Sauvages, Lysandre, Naomi, Guillaume Michaud et Émile Bourgeault, ambiance dansante, projections lumineuses, boissons chaudes, mascottes et boutique éphémère.

Du 3 au 5 février

Gratuit

https://lesquartiersducanal.com/montreal-boreal/

Montréal en lumières

Photo fournie par Agnès Gaudet

La 24e édition de Montréal en lumières promet, encore une fois, de faire vibrer le Quartier des Spectacles et ses 500 000 festivaliers annuels. Arts, gastronomie, activités familiales extérieures et installations lumineuses, en plus des spectacles comme Riopelle Symphonique, Bedouin Soundclash, 1969 Live et Passe-Partout. Sans oublier la fameuse Nuit Blanche (le 25 février) proposant des découvertes originales extérieures et intérieures (musées, restos, animation) du crépuscule à l’aube.

Du 16 février au 5 mars

Gratuit et certains concerts payants

https://www.montrealenlumiere.com/

Les soirées Dômesicle à la SAT

Photo fournie par la SAT (Sébastien Roy)

Il n’y a rien comme les soirées immersives sous le dôme de la Société des Arts Technologiques (SAT). Les partys Dômesicle sont de retour avec les performances de DJs rehaussées par les projections glissant sur le dôme, à 360 degrés.

4 et 18 février

18$, 18 ans et plus

https://sat.qc.ca/

Le festival international du film pour enfants de Montréal (FIFEM)

Photo Donald Courchesne

On se rend en famille au cinéma Beaubien pour prendre part à la 26e édition du FIFEM et regarder un ou plusieurs films des 75 films provenant de plus de 20 pays présentés. Trop froid dehors? Une belle sélection internationale de films pour toute la famille faisant partie du festival se retrouve aussi en ligne. Le film Coco Ferme – 25e film de la collection Les Contes pour Tous - sera présenté en avant-première le dimanche 19 février.

Du 25 février au 5 mars

Tarifs à venir

https://fifem.com/

Igloofest Montréal

Photo AFP

Jusqu’au 11 février, on s’habille chaudement et on se rend danser au quai Jacques-Cartier du Vieux-Port de Montréal sur la musique électronique des grands DJs locaux et internationaux invités à la 15e édition de l’Igloofest Montréal (dont le célèbre Dj Tiesto le 10 février). L’ambiance y est toujours enlevante et les festivaliers, tout simplement fous de musique. Le samedi après-midi, place à l’Igloofête pour de la musique gratuite en famille, dès 13h.

44$-54$ et activités gratuites

Spectacles Après-Ski en salle à moindres coûts

https://billetterie.igloofest.ca/

À Québec

Le Carnaval de Québec

Photo Stevens Leblanc

Faut-il encore présenter cette célèbre célébration de l’hiver dans la Vieille Capitale? Le Carnaval de Québec souffle ses 69 bougies cette année et ce ne sont pas les activités qui manquent pour souligner l’événement. Visite du fameux palais de Bonhomme, défilés de nuit, soirées Franco, New Country, Hip-Hop et Électro Frette, sculptures et grands spectacles dont Ariane Moffat, Koriass et Matt Lang.

Du 3 au 12 février

Effigie du Carnaval pour les 13 ans et + : 25$

https://carnaval.qc.ca/

Le Mois Multi

Photo fournie par David Mendonza-Helaine

Des monstres, des martyrs et des cieux : voilà les thèmes de la 24e édition du Mois Multi (festival international des arts multidisciplinaires et électroniques) qui revient dans sa formule régulière. Au menu : spectacles, performances, installations, créations numériques, terrain de jeu numérique, et, en première, le parcours urbain d’œuvres en réalité augmentée l’Espace suspendu. Joli volet jeune public offert.

Du 1er au 26 février

Gratuit

https://moismulti.org/programmation/

Le Village Nordik du Port de Québec

Photo Courtoisie

Qui a dit que pêcher sur la glace ne pourrait pas se faire en pleine ville, de manière urbaine? On y taquine le poisson sous la glace tout en profitant de l’ambiance musicale, des spectacles présentés sous chapiteau et des activités dédiées aux zones familiales. Au bassin Louise.

Du 10 février au 12 mars

Différents forfaits entre 13$ et 50$ pour la famille

https://www.villagenordik.com/