BOLDUC, Adrien



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 18 janvier 2023, à l'âge de 93 ans et 6 mois, est décédé monsieur Adrien Bolduc, époux de feu dame Anita Lachance. Il était le fils de feu monsieur Arthur Bolduc et de feu dame Marguerite Tremblay. Il demeurait à Sainte-Anne-de-Beaupré.La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité une heure trente avant la cérémonie, soit de 9h30 à 11h. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Saint-Joachim sous la direction desIl a maintenant rejoint son épouse bien-aimée Anita et il laisse dans le deuil ses enfants, ses belles-filles et son gendre: Jocelyne (feu Martin Sylvain), Linda, Claude (Michelle Dupont), Dany (Nicole Duchesne), Nathalie (Daniel Jean) et Patrick (Martine Boulé) ; ses petits-enfants : Michelle Laporte (Fred Lanoue), Simon Laporte, Audrey Duchesne (Julien Bilodeau), Amélie Duchesne (Alex Racine-Lachance), Gabriel Bolduc (Gabrielle Lacoursière-Lamonde), Anthony Bolduc, Arianne Jean (Mathieu Leclerc), Raphaël Jean (Sophie Desgagnés), Kyan Bolduc, Louan Bolduc, ainsi que Mégan Dupont ; ses sept arrière-petits-enfants : ses belles-sœurs et son beau-frère de la famille Lachance : Madeleine (Maurice Martineau), Diane (feu Jean-Marie Tremblay), et il était le beau-frère de feu Simone, feu Clément, feu Lucien (feu Aline Parent), feu Marie-Anna (feu Gilles Roy), feu Henri (feu Madeleine Poulin), feu Émile (feu Jeanne d'Arc Huot), feu Yvette (feu Henri Lessard), feu David (feu Gilberte Lachance) et feu Jeannette (feu Raymond Simard). Il quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille souhaite remercier sincèrement la docteure Geneviève Roberge et toute son équipe du 10e étage de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation du CHU de Québec, 1825 Boulevard Henri-Bourassa bur. 405, Québec, QC G1J 0H4 https://fondationduchudequebec.org/donner-a-la-sante/