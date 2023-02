BERGERON, Jacques



À l'Institut universitaire en santé mentale de Québec (IUSMQ), le 13 janvier 2023, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jacques Bergeron, fils de feu Pierre-Edmond Bergeron et feu Georgette Pouliot ; époux de madame Francine Daigle. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Francine Daigle; ses filles : Mélanie (Stéphane Thériault) et Julie (Patrick Couture); ses petits-enfants adorés : Samuel, Maxime, Émy et Raphael; ses frères et belles-sœurs : Simon (feu Lisette mimi Lavoie), feu André (Bibiane Daigle), feu Pierre (Hélène Côté), Jean-Louis (Marie Huot), Paul (Louise Labadie) et Michel (Line Cloutier). Il est allé rejoindre son beau-frère feu William Daigle et sa belle-sœur feu Claire Binet. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces; ses ami(e)s : Pierre et Linda Lizotte, Lise et feu Jacques Bilodeau, Renald et Micheline Lapointe, Dominique et Céline Fortin, Jacques et Andrée Couture, ainsi que ses amis golfeurs et golfeuses. La famille tient à remercier toute l'équipe L22 ; L23 ; ainsi que Dr Evelyn Keller de l'Institut universitaire en santé mentale de Québec. Remerciements sincères également au personnel du 7e et 8e étage de l'Hôpital St-Sacrement pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation CERVO, au 2601, chemin de la Canardière J-9000, Québec (Qc) G1J 2G3, tél.: 418-663-5155, site Web : https://jedonneenligne.org/fiusmq/inmemo/