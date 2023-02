GIRARD, Daniel



Au CLSC de Saint-Marc-des-Carrières, le 14 janvier 2023, à l'âge de 69 ans, est décédé monsieur Daniel Girard, époux de dame Ginette Lévesque, fils de feu monsieur Jacques Girard et de feu dame Lauréanne Baril. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières. La famille recevra les condoléancesà compter de 13h30, suivi d'La direction des funérailles a été confiée à la Coopérative funéraire de la Rive-Nord. Outre son épouse, monsieur Girard laisse dans le deuil ses fils : Jacques (Amélie Naud) et Nicolas (Cristelle Richer); ses petits-enfants adorés : Béatrice, Maycee et Adèle; ses frères et sœurs : Yves, Dorice, Sylvie (André Lamontagne), Gaétan (Sylvie Laroche) et Stéphane (Geneviève Proulx); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lévesque : Danielle (Richard Morissette), Christiane (Claude Bernadet), Guy (Louise Boucher), feu France (Robert Janelle), feu Louise (Yvon Williamson), Lucille (François Gignac), Rita (Yvan Bhérer) et feu Sylvie; ses filleul(e)s : Sophie Girard Lamontagne et Frédéric Girard; la mère de Maycee : Natalie Moore ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Girard et Lévesque, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Halo entraide communautaire https://entraidecommunautaire.lehalo.ca/ .