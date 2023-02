GRÉGOIRE, Thérèse Roy



Au C H U - Hôpital St-François d'Assise, le 14 décembre 2022, à l'âge de 81 ans et 8 mois, est décédée madame Thérèse Roy, épouse de feu monsieur Roger Grégoire, fille de feu madame Clara Fournier et de feu monsieur Émile Roy. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà 13 h.La mise en niche des cendres se fera au Cimetière St-Charles, Mausolée Marie-de-l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil : ses frères : Edward Roy et Richard Roy; ses neveux : Guy Roy, Denis Roy et Simon Grégoire; sa nièce : Geneviève Grégoire (Martin Chalifoux) et leurs enfants : Philippe Chalifoux, Félix-Antoine Chalifoux, Vincent Chalifoux et Louis-Simon Chalifoux; sa petite nièce : Jessica Duchesne-Roy (Sylvain Légaré) et ses enfants : Antoine et Olivier Gagné ainsi que plusieurs ami(e)s. Elle est allée rejoindre son époux Roger Grégoire et ses parents : Clara Fournier et Émile Roy. Merci au personnel soignant et médecins de l'Hôpital Saint-François d'Assise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux fondations suivante : Société de l'arthrite, 481 rue Franklin, Québec, Québec, Téléphone : 418 692-0220, Courriel : ygenest@arthrite.ca, Site Web : www.arthrite.ca / Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, Québec, Téléphone : 418 657-5334, Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca, Site Web : www.fqc.qc.ca Des formulaires seront disponibles sur place.