PAQUET, Jean-Paul (Polo)



À l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), le 18 janvier 2023, à l'âge de 95 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Paquet, époux de dame Yvette Girard, fils de feu Jules Paquet et de feu Albertine Carpentier. Natif de Pont-Rouge, il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Il laisse dans le deuil, outre son épouse Yvette; ses enfants : Michèle (Guy Drolet), Pierre (Gisèle Boulianne), Francine (Gilles Gagnon), France et Andrée (Sylvain Denis); ses petits-enfants : Dominique (Nancy), Jean-Michel (Myriam), Chantale, Vanessa (Vincent), Olivier, Antoine (Marie-Élaine), Frédéric (Ingrid), Félix (Sabrina) et Patricia (Étienne); ses arrière-petits-enfants : Loïk, Rémi, Daphnée, Thomas, Nathaniel, Léandre, Maxim, Hugo, Raphaelle, Charlie, Henri et Elliot; ses frères et sœurs : feu Thérèse (feu Jean-Paul), feu Alphonse (feu Thérèse), feu Lucien (feu Rita), feu Simone, feu Marcelle (feu Paul-Henri), feu Philippe (Lucille), feu Gérard, Gisèle, Annette (Philippe), Laurent (Nicole), feu Jeannine (feu Aimé) et feu Julien (Yvette); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Girard : Aimé (feu Marina), feu Lucien (feu Georgette), feu Janine (feu André), feu Dolorès, feu André (feu Renée), Marie-Anne (Gilles), feu Yvon, feu René, Réjean (Louise) et Lise (Peter), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre tous ceux qui l'ont précédé. La famille tient à remercier le Dr Annie Lajoie et Nadine Blanchin ainsi tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Laval pour les bons soins prodigués et leur bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (l'I.U.C.P.Q.), 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (QC), G1V 0B8, tél.: 418-656-4999, www.fondation-iucpq.org