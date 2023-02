GIGUÈRE, Réjean



C’est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de notre frère Réjean Giguère, survenu au CHSLD de Sainte-Marie, le 19 janvier 2023, à l’âge de 75 ans. Il était le fils de feu M. Gérard Giguère et de feu Mme Françoise Gagnon. La famille vous accueillera :le vendredi 3 février 2023 de 19h à 21h, le samedi 4 février 2023 de 9h à 10h45.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Blaise (Ginette Bédard), France (Georges Lessard), Martin (Danielle Lapointe), Jeanne (Jean-Paul Labbé), Luc (Johanne Lapointe), Sylvie, Brigitte (Martin L’Heureux), Nathalie (Benoit Turgeon).Il laisse également dans le deuil ses oncles, tantes, cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement l’ensemble du personnel du CHSLD de Sainte-Marie qui a pris soin admirablement de Réjean tout au long des années où il a résidé à l’établissement. Votre grand dévouement nous a sécurisés et lui a permis de s’épanouir avec réconfort. Un don à la Fondation Le Crépuscule, https://www.lecrepuscule.ca/faire-un-don ou à la Paroisse Sainte-Mère-De-Jésus (Fabrique de Sainte-Marie), https://smdj.ca/don-messe-cva serait apprécié.