CHEVARIE, Adélard

À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 25 janvier 2023, à l'âge de 92 ans, est décédé monsieur Adélard Chevarie, époux de feu dame Isabelle Bérubé, fils de feu monsieur Théonie Chevarie et de feu dame Azilda Turbide. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule dimanche 5 février 2023 de 19 h à 21 h et le lundi 6 février 2023 de 9 h 30 à 13 h 30.et de là au cimetière Saint-Charles. Il laisse dans le deuil ses enfants : Lina (Alain Théberge), Angèle (Yannick Fournelle), Bruno (Renée Proulx), France (Sylvain Mireault), Joël (Kristina Junker); ses petits-enfants : Audrey (Hubert Gingras-Lemay), Philippe F., Vincent, Patrick, Laurent, Philippe M., Myriam, Nicolas, Noa Grace, Mattéo; ses arrière-petits-enfants : Raphaël et Alexie. Il laisse également dans le deuil; sa sœur Paulette et sa belle-sœur Réjeanne Émond, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines des familles Chevarie et Bérubé et ami(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Jean Lapointe, 105 rue Normand, Montréal Qc, H2Y 2K6, www.fondationjeanlapointe.org