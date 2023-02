BELISLE, Jean-Yves



Au Centre d'hébergement de Limoilou, le 1er janvier 2023, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Belisle. Il était l'époux de dame Réjeanne Lajoie et le fils de feu dame Yvette Côté et de feu monsieur Omer Belisle. Autrefois d'Alma, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 15h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site Web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil, outre son épouse adorée Réjeanne Lajoie; ses enfants : Gary (Dana MacDonald), Sylvain (Isabelle Hudon) et Annie (feu André Ouellet); ses petits-enfants : Jean-François Belisle, Philippe Belisle, Noémie Belisle, Maika Belisle, Jacob Belisle, Sabrina Ouellet (Louis-Michel Langevin) et feu Samuel Ouellet; ses arrière-petits-enfants : Otto Belisle, Benjamin Langevin et Frederique Langevin; ses frères et ses sœurs : feu Ghislain (Ghislaine Beauchemin), feu Claude (feu Liste Gauthier), feu Lucille (feu Antonio Tumicelli), feu Rollande (Rosaire Tremblay), feu Janine (feu Gerard Boudreault) et Robin (Claire Gauthier). Il laisse également dans le deuil ses grands chums Laval Fortin (Manon) et Michel Fortin, ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents, autant du Canada que des États-Unis et de l'Italie. La famille tient à remercier particulièrement tout le personnel du Centre d'hébergement de Limoilou pour les bons soins prodigués. Elle souhaite également remercier le Manoir de l'Ormière et tout son personnel pour ces belles années. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, au 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec (Qc) G1S 3G3, tél.: 418-527-4294, site Web : www.societealzheimerdequebec.com.