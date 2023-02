TALBOT, Gustave



À l'Hôpital de Montmagny, le 26 décembre 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Gustave Talbot, époux de dame Rosanne Prévost. Il était le fils de feu monsieur Hector Talbot et de feu dame Lina Guilyotte. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montminy. La famille accueillera parents et ami(e)s au :L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil outre son épouse Rosanne, ses enfants : Marc (Hélène Montminy), Elizabeth (Pierre Bourgelas), ses petits-enfants : Roxanne (Olivier Aubut), Anthony, ses frères et soeurs : Jean-Guy (feu Gabrielle Lemelin), Yolande (Yvan Jacques), feu Réal (Gracia Guillemette), ses beaux-frères et belles-soeurs : feu Rolland Prévost (Monique Blais), feu Rémi Prévost (Yvette Tanguay), feu Roger Prévost (feu Monique Lemelin), feu Gaston Prévost, feu Napoléon Prévost, Jeannine Prévost (feu Louis-Philippe Pageau), feu Robert Prévost (feu Paulette Prévost), Suzanne Prévost (feu Léopold Picard), Réjean Prévost, feu René Prévost, ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Saint-Fabien-de-Panet, les infirmières du service des soins à domicile, particulièrement Marie-Josée Imbeault pour les bons soins prodigués et appréciés. Un merci spécial au Dr Mercier et au Dre Proulx de l'Hôpital de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fabrique de Saint-Paul-de-Montminy.