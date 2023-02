DELISLE, Ghislaine Guay



Au Centre d'hébergement St-Jean-Eudes, le 27 décembre 2022, à l'âge de 80 ans et 3 mois, est décédée madame Ghislaine Guay, épouse de monsieur Lucien Delisle, fille de feu madame Hélène Lepage et de feu monsieur Alfred Guay. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13h àLa cérémonie sera également disponible par webdiffusion par un lien internet privé. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : Patrice (Nancy L.-Tremblay) et Suzie (Michel Banville); ses petites-filles : Mélodie et Clémence; ses frères et soeurs : Jacques (Pierrette Vallée), Robert (Yolande Rousseau), Louise (André Racine), Raymonde (feu Raymond Godbout), Céline, Liliane (Claude Aubry) ainsi que feu Jacqueline (feu Jean-Luc Anctil) et feu Lise; ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Solange (Jacques Drolet), Jeanne-Mance (feu Roger Vermette) et Maurice Blouin (feu Thérèse Delisle) et ses regrettés beaux-frères et belles-soeurs qui l'ont précédée ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et amie(e)s. Elle était la bru de feu Patrick Delisle et feu Aline Labbé. Un remerciement tout spécial au personnel dévoué des centres d'hébergements Le Havre du Trait-Carré, d'Assise ainsi que St-Jean-Eudes. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, G1S 3G3, téléphone : 418 527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.