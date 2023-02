BISSONNETTE, Robert



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 janvier 2023, à l'âge de 90 ans et 6 mois, est décédé monsieur Robert Bissonnette, époux de madame Jacqueline Lapierre, fils de feu Jean-Charles Bissonnette et de feu Alma Noël. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils : Jean et Karl (Geneviève Bouffard). Il était le frère de feu Paul et de feu Nicole (feu André Lefèvre). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Lapierre : feu Claude (Étiennette Pouliot), Lise (Michel Carrière), feu Marcel (Lynne Sobey), Julien (Pierrette Tanguay), feu Marc (Lucille Roy) et Carolle (Gilbert Samson); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à l'équipe du CLSC de Saint-Romuald pour la sincérité et l'écoute. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec (https://poumonquebec.ca/), 6070 rue Sherbrooke Est, Bureau 104, Montréal, H1N 1C1. La famille vous accueillera au :à compter de 12 h.