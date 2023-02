HURTUBISE

Marguerite (Loulou) Bergeron



Au CHSLD Vigi Saint-Augustin, le 19 janvier 2023, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Marguerite (Loulou) Bergeron, épouse de feu Dr André Hurtubise. Elle était la fille de feu dame Hélène Plamondon et de feu monsieur Arthur Bergeron. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses filles Hélène (Marc Desgagné) et Andrée (Richard Nadeau); elle était la Mémé aimante de ses petits-enfants Sophie (Jean-Michel), Olivier, Marc-André (Kassandra), Guillaume (Carolanne) et Anne-Marie (Guillaume); l'arrière-grand-mère de Zoé, Arthur, Louis, Alicia et Jules. Elle laisse aussi dans le deuil sa sœur Bernadette (feu Gérard Houde); son beau-frère Claude Groleau (feu Madeleine Bergeron); ses belles-sœurs Gigi Hurtubise (feu Léo) et Claudette Hurtubise (feu Maurice); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. L'ont précédée sa sœur Madeleine ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 11 h 30.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Charles. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel bienveillant et dévoué du CHSLD Vigi Saint-Augustin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Québec, Téléphone : 418 527-4294, Courriel : info@societealzheimerdequebec.com, site web : www.societealzheimerdequebec.comDes formulaires seront disponibles sur place.