ALLEN, Micheline



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 janvier 2023, est décédée Mme Micheline Allen à l'âge de 64 ans. Résidente de St-Henri-de-Lévis, elle est l'épouse de M. Bernard Marquis et la fille de Mme Ange-Aimée Plante et de feu M. Benoit Allen. Outre son époux et sa mère, elle laisse dans le deuil ses sœurs Sylvie (André L'Heureux) et Kathleen (Réal Le Pennec), son frère Jean-Pierre (Martine Gignac), son filleul Jason L'Heureux, ainsi que ses neveux et nièces, oncles et tantes, cousins et cousines. De la famille Marquis, elle laisse dans le deuil les enfants de Bernard, Sébastien, Isabelle (Gilles Paradis) et Jacinthe (Mario Vasquez), sa filleule Marie-Chantal Lemieux (Nicolas Therrien), son beau-frère François, ses belles-sœurs Chantal (Michel Lemieux) et Geneviève (Jacques Beaumier) et leurs enfants.où la famille sera présente pour vous accueillir à compter de 12h30. Sincères remerciements aux médecins et au personnel soignant de l'Hôtel-Dieu de Lévis et de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour leur dévouement pour notre Micheline. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de leucémie et lymphome du Canada au www.cancersdusang.ca ou 1-833-222-4884.