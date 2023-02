RATTÉ, Fernand



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 26 janvier 2023, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Fernand Ratté, époux de feu madame Thérèse Goulet. Il était le fils de feu madame Alphonsine Siconnelli et de feu monsieur Joseph Ratté, Il demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le vendredi 3 février de 19h à 21h au centre commémoratif :où la famille vous accueillera à compter de 10h. Monsieur Ratté laisse dans le deuil ses filles Ginette (Yvon Pageau) et Céline (Bernard Bérubé); ses petits-enfants: Sylvain, Anne-Marie, Michael, Christophe et leurs conjoint et conjointe; ses arrière-petits-enfants: Charlie, Emma et Tommy; son amie de coeur Gisèle Renaud ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, Qc, G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca