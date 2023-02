ROY, France



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 janvier 2023, à l'âge de 70 ans, est décédée dame France Roy, fille de feu Lucien Roy et de feu Huguette Bourque. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport).La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 15h20.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière Saint-Louis de Courville. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Dany Roy et Isabelle Lajeunesse; ses petits-enfants : Jessy Roy et Mahély Baker; son frère et ses sœurs : Renaud, Lucy et Johanne ainsi que son beau-frère et sa belle-sœur, ses neveux, ses nièces, ses oncles, ses tantes, ses cousins, ses cousines et plusieurs ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Organisme P.E.C.H pour leur soutien et leur accompagnement tout au long de sa vie.https://infopech.org/donnez/