ST-PIERRE, Rachel



Au CHSLD St-Augustin de Québec (Beauport), le 14 janvier 2023, à l'âge de 94 ans est décédée paisiblement madame Rachel St-Pierre, épouse de feu monsieur Roger Rushdy, fille de feu madame Rose-Alma Blais et de feu monsieur André A. St-Pierre. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michel (Dany Desroches), Jean-Pierre, Nancy (Jean-Roch Couture), sa petite-fille Laurence Gravel Rushdy. Elle laisse également dans le deuil ses belles-sœurs Hélène Valérie (feu Gérald St-Pierre) et Yolande St-Pierre (feu Laurier St-Pierre), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances,à compter de 13h.L'inhumation se fera au cimetière Deschambault à une date ultérieure. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Augustin de Beauport pour les bons soins prodigués et la qualité de vie dont elle a bénéficié pendant son séjour dans cet établissement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la société Alzheimer de Québec : societealzheimerdequebec.com