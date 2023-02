DESCHÊNES, Yves



À l'hôpital St-François d'Assise, le 20 janvier 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Yves Deschênes, époux de madame Francine Paré. Il était le fils de feu madame Cécile Drolet et de feu monsieur Gérard Deschênes et demeurait à Québec (arr. Charlesbourg). La famille vous accueilleraà compter de 13h au centre commémoratifM. Deschênes reposera par la suite au columbarium du centre commémoratif. Il laisse dans le deuil son épouse madame Francine Paré; ses enfants: Marlène (Richard Bouillon), Daniel (Nancy Gagnon); ses petits-enfants: Catherine, Stéphanie, Simon, Valérie et Jean-Félix; ses arrière-petits-enfants: Rosalie, Léa et Alicia; ses sœurs: Huguette (James Carten), Yolande (Rémi Gauthier) et Ginette; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paré: Georgette (feu Gaston Rousseau), Denis (Louiselle Dubé), Jean-Guy (Gisèle Blouin) et France (feu Paul-André Thomassin) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il était également le frère de feu Suzanne (Louis Lord) et le beau-frère de feu Paula (Maurice Giguère), feu Diane (Jean-Yves Lamontagne, Julia Laliberté). Un remerciement spécial au personnel de l'hôpital St-François d'Assise ainsi qu'au personnel du CLSC La Source Nord (Charlesbourg) pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, Québec, QC G2J 1B8 (418) 682-6387 www.coeuretavc.ca