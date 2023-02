5 astuces pour affronter le froid extrême

Une vague de froid polaire s’abattra vendredi sur le Québec et durera au moins jusqu’à samedi soir, pendant laquelle les températures ressenties pourraient descendre jusqu’à -50 dans certaines régions. Voici 5 astuces pour affronter cette courte, mais intense période de froid extrême.

Risques d’engelures chez les petits

Avec ces températures, il n’est pas recommandé d’envoyer jouer les tout petits enfants à l’extérieur, estime Liane Fransblow, coordonnatrice de la traumatologie à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

« Les enfants ont la peau plus mince que les adultes, donc les engelures arrivent plus vite. Nous, quand on a froid, il peut être déjà trop tard pour eux. Et les enfants ne vont pas nécessairement avertir s’ils ne sentent plus leurs doigts, ils vont être trop occupés à jouer », précise-t-elle.

PHOTO D'ARCHIVES, AGENCE QMI

On reconnait une engelure par une peau à l’apparence cireuse, blanche ou bleue et qui sera plus ferme au toucher. Il y a aussi la sensation d’engourdissement et de brûlement.

Dans ce cas, Mme Fransblow recommande de réchauffer tranquillement la partie du corps gelé avec de l’eau tiède en faisant attention pour ne pas la frotter ou la masser. Il faut à tout prix éviter de mettre de l’eau chaude ou de prendre un bain immédiatement après, car cela peut brûler la peau.

« Si après quelques minutes, la peau n’arrive pas à retourner à la normale, au niveau de la sensation et de la couleur, il faut appeler le 811 ou consulter un médecin », insiste-t-elle.

Le nez, les doigts, les joues, les orteils et les oreilles sont les zones les plus à risque d’engelure.

Écoles et stations de ski fermées

Des écoles ont carrément décidé de suspendre les classes pour la journée de vendredi, notamment au Saguenay où des températures ressenties de -50 sont prévues.

Certaines stations de ski ont aussi fermé leurs pentes pour la journée en raison du froid, dont celles de Sutton et Bromont, en Estrie, ainsi que les sommets Olympia, Gabriel et Morin-Heights, dans les Laurentides. D’autres centres dans la région de Québec et du Saguenay, dont le Mont Édouard, Stoneham et le Mont-Sainte-Anne ont pris la même décision. Vaut mieux vérifier le site de la station avant de se présenter prêt à dévaler les pentes.

Le Sommet Saint-Sauveur accueillera les skieurs plus courageux. Au Mont-Orford, deux versants seront ouverts. De son côté, Ski Saint-Bruno, en Montérégie, sera fermé à compter de vendredi 16 h, et ce, jusqu’à samedi midi.

S’habiller pour affronter l’extérieur

Pour bien se protéger à l’extérieur pendant les grands froids, Florian Caujolle-Bert, directeur adjoint au magasin Décathlon à Brossard, conseille de mettre plusieurs couches sous son manteau d’hiver. « La plupart des manteaux d’hiver classiques vendus en magasin ne sont pas conçus pour des températures de -40 °C, donc on utilise cette technique pour bien se protéger », explique-t-il.

Photo d'archives, Agence QMI

Il faut aussi éviter de se sentir trop serré dans ses vêtements, car la chaleur se crée grâce à l’air entre notre corps et les couches isolantes, détaille-t-il. « Comme la technique de mettre deux paires de bas dans ses bottes, c’est un mythe. Quand on est trop serré au niveau des pieds, le sang circule mal donc on va forcément avoir froid », dit le directeur adjoint.

Florian Caujolle-Bert suggère d’éviter les vêtements en coton, qui gardent trop l’humidité. À l’inverse, il conseille les vêtements en laine de mérinos, un matériel isolant et qui respire beaucoup.

Prendre la route en sécurité

Vaut mieux faire le plein de sa voiture avant les grands froids, parce qu’une condensation peut se créer dans un réservoir vide et geler, ce qui va nuire au démarrage, explique Jesse Caron, expert automobile chez CAA-Québec. Pour s’assurer que son véhicule à essence démarre, on peut le brancher à une batterie intelligente la veille.

« Pour les voitures électriques, on les laisse branchés à une borne ou au moins à une prise de 120 volts. Ça permet à l’énergie de circuler dans la batterie », dit M. Caron.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Ce dernier met aussi en garde contre la glace noire sur les routes. « Avec la neige qui tombe et le vent qui va balayer ça, c’est vraiment propice à la glace noire. Il faut éviter les manœuvres brusques, même avec une traction intégrale, ça ne freine pas plus vite », avertit l’expert automobile.

L’équipe de CAA est prête pour ces journées achalandées où le téléphone ne dérougira pas. « On a 1200 patrouilleurs disponibles et prêts à intervenir partout dans le Québec. Lors des périodes achalandées comme celles-ci, on fait aussi affaire avec des garages affiliés et des taxis pour faire du survoltage », explique M. Caron.