MICHEL, Jean-Guy



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 28 décembre 2022, à l'âge de 70 ans et 11 mois, est décédé Jean-Guy Michel, conjoint de Jocelyne Bertrand. Il était le fils de feu Lucienne Leblanc et de feu Marcel Michel. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 9h à 10h45.Une mise en niche aura lieu par la suite au cimetière Saint-Charles. Outre sa conjointe Jocelyne, il laisse dans le deuil son fils Sylvain; ses frères : Jacques (Lise Villeneuve), Jocelyn (Sylvie Mc Gee) et Alain; son beau-frère et sa belle-soeur : Clermont Bertrand (Émilienne Brindamour) et Carmen Bertrand (François Fortin), ainsi plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC. Site Web : https://www.coeuretavc.ca/. Des formulaires seront disponibles sur place.