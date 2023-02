GENDRON GAGNON, Lorraine



À l'Hôpital Laval, le 30 janvier 2023, à l'âge de 82 ans, entourée de l'amour des siens, est décédée madame Lorraine Gendron, épouse de monsieur Roger Gagnon. Elle demeurait depuis peu Québec (Ste-Foy) et autrefois à Montmagny. Outre son époux Roger, elle laisse dans le deuil ses enfants : Richard (Claudia Maschis) et Sébastien (Lisa Armstrong); ses petits-enfants : Samantha et Alexandra Gagnon, Chelsea et Mackenzie Gagnon. Elle était la sœur et la belle-sœur de : Jules (Denise Boulanger), Doris, André (Micheline Litalien); de la famille Gagnon : feu Blanche (feu Paul-Alfred Hottote), feu Fernande (feu Gérard Carlos), feu Roméo, feu Robert (feu Thérèse Normand), feu Louis (feu Bergerette Carré), feu Georges, feu Rosaire (feu Andrée Paquin), Annette (feu Paul-Henri Casault), Thérèse (feu Jean Simard - Pierre Dorion), feu Giselle, Claudette. Sont également affectés par son départ, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel soignant de l'Hôpital Laval pour leurs attentions et les bons soins. Les membres de sa famille vous accueilleront aulundi à compter de 12h.et de là au crématorium. Ses cendres seront déposées ultérieurement cimetière paroissial de Cap-Saint-Ignace.