BOULANGER, Marie-Berthe



Au CHSLD du Fargy, le 10 janvier dernier est décédée à l'âge de 90 ans dame Marie-Berthe Boulanger. Elle était la fille de feu Alonzo Boulanger et de feu Blanche Godbout. Elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Pierre Couturier (Nicole Couturier) et Carole Couturier (Denis Boulay); ses petits-enfants : Annick, Sabrina, Andréa et Daryl; ses arrière-petits-enfants : Roxanne et Maverick. Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs. Elle laisse également dans le deuil le père de ses enfants monsieur Adrien Couturier, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Les services funéraires ont été confiés aux soins duLa famille désire remercier le personnel soignant du 2e étage du CHSLD du Fargy pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Québec (1040 Av. Belvédère #305, Québec City, Québec G1S 3G3, Canada).