CÔTÉ, Jacques



À son domicile de Saint-Apollinaire, le 23 janvier 2023, nous a quitté dans la douceur de son foyer et entouré de l'amour de sa famille, monsieur Jacques Côté. Il était l'époux de madame Lucie Boucher. le fils de feu monsieur Armand Côté et de feu dame Gisèle Bédard. Il était natif et résidait à Saint-Apollinaire. La famille recevra vos condoléancesde 9h 30 à 10h30 en :Il laisse dans le deuil outre son épouse bien-aimée Lucie, ses enfants adorés : Frédéric (Geneviève Beaulieu), Sébastien (Marie-Josée Ouellet); ses petits-enfants d'amour : Liam, Maël et Mila. Il était le frère de Charlotte (feu Robert Huot) et de Gaston (Monique Bergeron). Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boucher : feu Cyrias (feu Lise Beaudet), Louisette (feu Gonzague Rousseau), Marie-Rose (André Dessureault), Marc-André (France Guérin) et Marie-Jeanne (Raynald Côté). Sont également affectés par son décès plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un merci spécial est adressé aux infirmières du CLSC de Laurier-Station pour leurs bons soins et leur dévouement. Merci de compenser l'envoi de fleurs par un don adressé à la Société du cancer de Québec. Des enveloppes seront disponibles sur place lors de la cérémonie hommage.