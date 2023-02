CHABOT, Cécile



Au CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet, le mardi 17 janvier 2023, est décédée à l'âge de 91 ans et 11 mois, madame Cécile Chabot, fille de feu monsieur Joseph Chabot et de feu madame Rosanna Bélanger. Elle demeurait à Saint-Fabien-de-Panet. Madame Cécile Chabot sera exposée à la salle du :le samedi 4 février de 9h à 12h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs : Alphonse (Jeanne-D'Arc Bureau), Yvonne, Adrienne (Robert Lapointe), Gertrude (Gérard Fortin), Alida (Armand Carbonneau), Adrien (Jeannine Giguère), Thérèse (Antonio Noël), Rita (Raymond Giguère), Marie-Paule (Louis-Gilles Morin), Marie et Rose-Alma. Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces qu'elle chérissait ainsi que ses amis (es). La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint-Fabien-de-Panet pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Fabien-de-Panet, 20-A, rue Principale Est, Saint-Fabien-de-Panet (Québec) G0R 2J0.