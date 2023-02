FISET, Robert



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de Robert (Bob) Fiset, parti trop tôt, le 11 janvier 2023, à l'âge de 65 ans. Il était le fils de dame Gisèle Delany et de feu monsieur Denis Fiset. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 8h30 à 11h.Il laisse dans le deuil outre sa mère Gisèle; ses sœurs et son frère : Nicole (Cyrille Hamel), Danielle (Martin Cloutier), Jean (Micheline Boulet) et Marie (Sylvain Dallaire), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins et cousines, autres parents, ami(e)s et partenaires de golf, passion qu'il chérissait depuis plusieurs années. Il est allé rejoindre son père Denis, ses sœurs et ses beaux-frères Nancy (Michel Blouin) et Lise (André Bouchard). La famille tient à remercier madame Line Landry et monsieur Marc Doré, ses grands amis et complices, pour tout le support apporté ainsi qu'à son voisin Stéphane pour sa grande présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, www.cancer.ca.