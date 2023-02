RHÉAUME, Marie



À la Maison Michel Sarrazin, le 3 janvier 2023, à l'âge de 92 ans, est décédée dame Marie Rhéaume, épouse de feu monsieur Albert Mailly. Elle était la fille de feu dame Florina Tremblay et de feu monsieur Philippe Rhéaume. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 heures à 15 heures.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web : www.lepinecloutier.com Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Laurent (feu Simone Bertrand), feu Florence (feu Maurice Dorval), feu Rita (feu Raymond Galarneau), Thérèse (feu Léon Talbot), feu Eliane (Robert Asselin), Georges (Georgette Bernard), Claude (Denise Dion), feu Guy (feu Lise Parent) et Raymonde (Jean-Paul Charron); sa belle-sœur feu Marie-Jeanne Mailly (feu Hector Isabel) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel du Manoir Saint-Louis, celui de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec et celui de la Maison Michel Sarrazin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. : 418-527-4294, à la Société canadienne du cancer , 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Qc) G1S 3G3, tél. :418-683-8666, site web : www.cancer.ca ou à la Société canadienne de la Sclérose en Plaques, 245, rue Soumande, bureau 202 Québec (Qc) G1M 3H6, tél. : 418-529-9742.