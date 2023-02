COUTURE, Claude



À Lévis, le 21 janvier 2023, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Claude Couture, époux de madame France Gagné, fils de feu Roland Couture et de feu Marie-Anne Légaré. Il demeurait à Lévis, secteur Saint-Romuald. Il était le père de feu Jonathan Roberge Couture et de Katy Gagné (Julien L'Écuyer); le grand-père de Thomas L'Écuyer; le frère de feu Gilles (feu Suzanne Demers), Jean-Marie (feu Hélène Vézina), feu Rita (Marc Bois), Denise (Alfred Morneau), Lise (Yves St-Laurent), feu Richard, Daniel (Nicole Morin), Diane (Carol Huard), Doris, Johanne, Céline (Gilles Cayouette) et de Mario (Linda Charest). Il laisse également dans le deuil les membres de la famille Gagné : Johanne (Bruno Langlois), Sylvie, Réjean (Dorothé Mercier), Sylvain (Linda Isabelle), Julie (Sylvain Bart) et Oncle Paul; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille désire témoigner sa reconnaissance au service de pompier de Lévis et au service ambulancier de Lévis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. La famille vous accueillera auà compter de 11 h.Si vous désirez assister virtuellement à la cérémonie, nous vous invitons à vous joindre à la famille via notre site www.groupegarneau.com le samedi 4 février à 13 h en allant consulter son avis de décès et en cliquant sur l'onglet "voir la cérémonie".