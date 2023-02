DAVID, Céline



À l'hôpital de La Tuque, le 10 janvier 2023, à l'âge de 70 ans et 2 mois, est décédée madame Céline David, fille de feu madame Lucille Chabot et de feu monsieur Lionel David. Elle demeurait à La Tuque.Elle laisse dans le deuil sa fille Stéphanie Nourry; ses deux petits-enfants: Manolo et Jennyfer; ses frères et sœurs : Lise (feu Paul-Henri Barrette), Francine (Serge Drolet), Michel, Diane (Raphaël Lévy), Claudette (Dominique Savard), feu Yvon et Benoit (Martine Rompré), ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles au printemps en toute intimité.