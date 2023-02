GAY, Lynn



À son domicile, le 21 janvier 2023, à l'âge de 71 ans, est décédée madame Lynn Gay. Elle était la fille de feu Édward Gay et de feu Irène Blais. Elle demeurait à Québec. La famille vous accueillera à la:de 9 h à 10 h 50.. Elle laisse dans le deuil ses fils: James Carrier et Jason Carrier (Maude Cantin Drouin); ses petits-enfants: Maverick et Constance; le père de ses fils Denis Carrier; son frère Paul Gay; son beau-frère et ses belles-sœurs: Irène Carrier (Ghislain Robert) et Rita Carrier (feu Roland Asselin). Elle laisse également dans le deuil sa tante, ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La direction des funérailles a été confiée à la