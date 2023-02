BISSONNETTE FILLION, Marie-Ève



À sa résidence, le 11 janvier 2023, à l'âge de 32 ans, est décédée Marie-Ève Bissonnette Fillion, fille de M Louis Fillion et de Mme Marie-Josée Bissonnette. Elle demeurait à Québec.Marie-Ève laisse dans le deuil ses parents M Louis Fillion (Danielle Lefrançois) et Mme Marie-Josée Bissonnette ; son fils Jérémy Fillion ; son frère Maxime Fillion (Jessica Galarneau) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, oncles, tantes et ami(es). Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation Maurice Tanguay, 50, du Marché-Champlain, Québec, Qc, G1K 4H3, 418-627-5527 www.fondationmauricetanguay.com