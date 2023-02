«80 pour Brady»: une occasion manquée

Même la présence de Jane Fonda, Sally Field, Lily Tomlin et Rita Moreno dans cette comédie ne parvient pas à être dynamique.

Le «Brady» du titre, c’est Tom Brady, le joueur de football qui vient tout juste d’annoncer sa vraie retraite après plus de 23 saisons dans la NFL. Les «80» sont quatre amies – dont une se plaît à rappeler qu’elle n’est que septuagénaire – de 80 ans qui vouent au sportif une admiration sans bornes.

Lou (Lily Tomlin), Betty (Sally Field), Trish (Jane Fonda qui ne possède presque plus d’expressions faciales) et Maura (Rita Moreno) sont des amies proches qui ont pris l’habitude de passer le Super Bowl devant leur téléviseur à encourager Tom Brady. Un jour, un concours leur fait gagner des billets pour la finale de football, elles s’y rendent donc... tout en vivant quelques aventures en cours de route.

Vaguement tiré d’une histoire vraie, «80 pour Brady» ne trouve jamais un rythme satisfaisant. Une fois la prémisse plantée, les gags ridicules et superflus s’empilent sans jamais sortir de l’image que l’on se fait de la vie de femmes âgées. Lou est en rémission d’un cancer, Betty est une femme qui s’est toujours sacrifiée, Trish accumule les histoires d’amour et Maura ne parvient pas à faire le deuil de son mari.

Aucun personnage – à part peut-être celui de Sally Field dont le visage non retouché est un bol d’air frais – n’est vraiment développé, aucune situation – comique ou non – n’est véritablement explorée. Rien n’est fait pour retenir l’attention, le but ultime – le fait d’assister au Super Bowl – n’ayant rien de particulièrement notable.

Si cela fait du bien de voir un long métrage entièrement dédié à des femmes, de surcroît septuagénaires et octogénaires, il faut néanmoins avouer qu’on espérait mieux en raison de la distribution. Beaucoup mieux.