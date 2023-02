NOEL BOUTIN, Clara



AU CHSLD Notre-Dame de Lourdes de Saint-Michel, le 16 janvier 2023, est décédée à l'âge de 102 ans et 7 mois, madame Clara Boutin épouse de feu Léopold Noël. Elle était la fille de feu Arthur Boutin et de feu Angelina Roy. Elle demeurait à Armagh, Bellechasse.La famille recevra les condoléances auà compter de 12h.et de là, au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Céline Beaudoin), Christine (Gilles Lapointe), Bernard, Brigitte (Yvan Normandin); ses 6 petits-enfants : Sophie, Stéphane, Catherine, Claude, Jeoffroy, Isabelle et ses 7 arrière-petits-enfants : Rose-Marie, Rosaly, Benjamin, Camryn, Éléonore, Alice et Olivier. Elle était la sœur de : feu Eudore, feu Rosalia (feu Adélard Savoie), feu Alcide, feu Audiana, feu Marie (feu Phydime Lemieux), feu Alphonse, feu Joseph (feu Marie-Laure Boutin), feu Paul (feu Jeanne-d'Arc Beaudoin), feu Angéline (feu Hector Arbour), feu Léonard (feu Claira Thibault) et feu Roland. De la famille Noël, elle était la belle-sœur de : feu Jeannine (feu Roméo Vallières), feu Bertrand (feu Jeannine Leclerc), feu Rock (Rachelle Lacasse), feu Marcelle (feu Raymond Picard), feu Claire (feu Léonard Goulet), feu Jacqueline (Léonard Laflamme), feu Cécile et feu Pierre. Elle laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement spécial au personnel du CHSLD Notre-Dame de Lourde de Saint-Michel et aussi au Manoir de la Montagne de Saint-Malachie pour les bons soins prodigués à notre mère. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus-en Bellechasse (Communauté d'Armagh) 134, rue Principale Sainte-Claire (Québec) G0R 2V0. La direction des funérailles a été confiée à la