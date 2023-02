MORIN, Jaqueline



À l'hôpital de Saint-Eustache, le 23 janvier 2023, est décédée à l'âge de 86 ans, madame Jaqueline Morin, née à Québec le 3 septembre 1936 et demeurant à Sainte-Thérèse, fille de feu Paul Morin et de feu Marie Aubin. Elle laisse dans le deuil ses fils Denis Reid (Nathalie Hébert), Benoit Reid (France Fecteau), leur soeur Geneviève Reid (Kevin Parent), son gendre Angus Scott et ses petits-enfants Archie, Xavier, Vivianne, Philippe, Oliver, Gregor ainsi que son ami Yves Couture qui tiennent à remercier le personnel soignant de l'hôpital de Saint-Eustache, du centre l'Artisan et le personnel dévoué des Résidences du marché. Merci pour vos bonnes pensées, une fête commémorative aura lieu au cours de l'été.