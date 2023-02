BARIL, Diane Fournier



Diane aura été une battante. Le temps est maintenant venu pour elle de se reposer. Ceux et celles qui l'ont côtoyée se souviendront de son sourire, de sa douceur, de sa générosité, de son sens de l'entraide, de sa sincérité en amitié et de son amour inconditionnel pour sa famille à laquelle elle était complètement dédiée.Entourée des membres de sa famille, dame Diane Fournier est décédée le 25 décembre 2022, à l'âge de 77 ans, à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (auparavant nommé Hôpital Laval). Elle était l'épouse de monsieur Jean-Yves Baril et la fille de feu madame Gilberte Deschenes et de feu monsieur Émilius Fournier. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au même endroit à compter de de 12h30. La mise en niche des cendres se fera en toute intimité au Mausolée-columbarium Catherine-de-Saint-Augustin du cimetière Saint-Charles à une date ultérieure. Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants : François (Isabelle Dion), Patrick (Valérie Vallée) et Isabelle (Christian Baron); ses petits-enfants : Catherine Routhier (Jean-Guillaume Duguay), Ariane Routhier (William Cyr), Frédérick Routhier (Emily Martel), Maxime Baril (Anaïs Proteau) et Emma Baron. Elle est allée rejoindre dans l'éternité ses beaux-parents, madame Fernande Boudreau et monsieur Marcel Baril, sa sœur Andrée, son beau-frère Georges H. Tremblay et sa belle-sœur Monique Baril. Sont aussi attristés par son départ neveux, nièces, cousins, cousines et un grand nombre d'ami(e)s. La famille remercie chaleureusement les membres du personnel soignant de l'IUCPQ pour leur dévouement, leur bienveillance, leur soutien ainsi que pour la qualité exceptionnelle des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725 Chemin Ste-Foy, Québec, QC G1V 4G5. Site web : fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles à l'église.