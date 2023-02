LESSARD, Éloi



À l'Hôpital de Thetford Mines, le 21 janvier 2023, à l'âge de 87 ans et 2 mois, est décédé M. Éloi Lessard, époux de dame Monique Gravel, fils de feu Georges Lessard et de feu Marie-Louise Drouin. Il demeurait à Saint-Frédéric. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : André et Guylaine (Alain Gilbert); ses petits-enfants : Sara-Kim Gilbert, Ann-Kelly Gilbert (Jean-François Provost Blais) et Danick Gilbert (Sharon Lapointe Robichaud). Il était le frère de feu Louis-Philippe (feu Cécile Maheu), feu Charles (feu Denise Bolduc), feu Adélard (feu Germaine Gagné), feu Juliette (feu Armand Vachon), feu Paul-Émile (feu Marie-Blanche Nadeau), feu Léo (feu Yvette Plante), feu Rose-Hélène (feu René Plante), feu Sr Rita (o.p.), feu Roland (feu Marie-Claire Poulin), feu Raymonde (feu Clermont Grondin), feu Jean-Guy (feu Noëlla Plante), feu Madeleine (feu Raymond Poulin), Maurice (Marielle Lessard) et Claude (Evelyne Willard). Il était le beau-frère de feu Jean-Louis (feu Marie-Rose Gosselin), feu Cécile (feu Léonard Gravel), feu Antoinette (feu Wilfrid Faucher), feu Napoléon (Chantal Pelchat), feu Marie-Reine (feu Lauréat Gosselin), feu Agathe (feu Laurier Champagne), feu Julienne, Thérèse (feu Aimé Labrecque), Henriette (Jacques Pelchat), feu Henri (feu Colette Bernier) et Rosanne (Benoît Groleau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances auvendredi, le 3 février de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 21 h, samedi, jour des funérailles, à compter de 8 h 30. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital de la région de Thetford (1717, rue Notre-Dame Est, Thetford Mines, G6G 2V4) : https://www.fondationhopitalregionthetford.ca/ ou à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Saint-Frédéric) (740, Av du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, QC, G0S 2V0) : https://psfdb.ca/