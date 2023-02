LAPLANTE, Victoire



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 9 janvier 2023, à l'âge de 77 ans, est décédée madame Victoire Laplante, épouse de monsieur André Larouche, fille de feu monsieur Rosaire Laplante et de feu dame Aurore Tremblay, elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son conjoint André Larouche, sa fille Andrée Larouche, son petit-fils Simon Larouche (Laurie Bolduc), son arrière-petite-fille, Charlie Bolduc, ses sœurs :: France (Michel Masson) et Simone, ses frères : Jean-Pierre (Sylvie Mc Cann), Jean-Claude (Suzie Caron) et Carol, ses belles-sœurs et ses beaux-frères de la famille Larouche: feu Denise (Gérard Thomassin), Louisette (feu Charles-A Imbeault), Michelle (feu André Tremblay), Danielle, Jacques (Céline Robitaille) et feu Serge, neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléances,de 13h30 à 16h30 àLa Seigneurie diffusera l'événement funéraire de Victoire Laplante le lundi 6 février 2023 de 13 h 20 HNE à 16 h 45 HNE. Il vous sera possible de le visionner en direct ou en reprise via https://funeraweb.tv/fr/diffusions/68091 La famille désire remercier le personnel soignant de l'hôpital l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués à madame Plante. Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Société Alzheimer de Québec, https://www.societealzheimerdequebec.com/