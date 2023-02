LEPAGE, Benoit



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec, le 20 janvier 2023, à l'âge de 62 ans, est décédé monsieur Benoit Lepage, conjoint de Nancy Morin, fils de feu Gertrude Drolet et de feu Louis Lepage. Natif de Sainte-Anne-des-Monts, il demeurait maintenant à Québec.Monsieur Lepage était courtier immobilier pour Via Capitale Sélect depuis plus de 20 ans. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants : Marie-Azélie (Alexandre Martin), Delphine, Victor Lepage et leur mère Natalie-Anne Papineau; sa petite-fille : Ariane Martin; ses frères et sa sœur: Mario (Francine Sirois), Éric (Patricia Cloutier) et Céline Lepage (Bruno Labrecque); ses neveux et nièces : Maude (Patrick Benoit), Louis-Philippe (Caroline Bergeron) et Ann-Julie Lepage, Aurélie et Olivier Labrecque; ses tantes : Loraine Lepage et Sr Espérance, ainsi que de nombreux cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et collègues. La famille recevra les condoléances aude 9 h à 11 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière de Ste-Catherine-de-la-Jacques-Cartier ultérieurement. La famille tient à remercier le personnel de l'Institut Universitaire de cardiologie et de pneumologie du Québec pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec adressé au 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec par téléphone : 418 656-4999 ou sur son site web : www.fondation-iucpq.org. Des formulaires seront disponibles sur place.