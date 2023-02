DRAPEAU, Jean-Charles



Le 13 janvier 2023, à l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, à l'âge de 74 ans et 10 mois, est décédé Jean-Charles Drapeau. Originaire de Saint-Apolline-de-Patton, il était le fils de feu Cécile Talon et de feu Adrien Drapeau.Il laisse dans le deuil son épouse adorée France Dumais, ses enfants dont il était si fier, Ann (Raymond Jeudi) et Étienne (France Nadeau), ainsi que ses petits-enfants qu'il chérissait tant : Rayan, Charles-Antoine, Émily et Léa. Sont également attristés par son départ, ses frères et sœur : Denise (Armand Buteau), Jean-Yves (Diane Dufour), Donald, Gérard (Hélène Laflamme); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dumais : Claire (André Lévesque), feu Gilles (Jacqueline Charest), Yvon (Madeleine Proulx), Rémy, feu Michèle (feu Gonzague Bérubé), feu Aurèle (feu Fernande Drapeau), André (feu Jeanne Michaud), Adrien (Colette Beaulieu), Hélène (Raynald Laberge) et Léo; son filleul Larry Drapeau, ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins, cousines et amis(es). La famille tient à adresser des remerciements particuliers à Martine (nutritionniste), Éloïse et Sara (infirmières) de l'équipe du soutien à domicile du CLSC de Ste-Foy-Sillery, ainsi que l'équipe du CIC (Centre Intégré de Cancérologie). Un merci spécial également à Christian Pagé (pharmacien) et son équipe dévouée (Pharmacie Familiprix Plaza Laval). La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 24 février 2023, de 18 h à 21 h etde 9 h à 10 h 45.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, site Web : https://cancer.ca/fr/Des formulaires seront disponibles sur place.