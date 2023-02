LEBLOND, Richard



Au C H U - Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 18 janvier 2023, à l'âge de 77 ans et 8 mois, est décédé monsieur Richard Leblond, époux de feu madame Georgette Isabelle, fils de feu madame Françoise Pépin dit Lachance et de feu monsieur Alphonse Leblond. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, dès 13h.. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Il laisse dans le deuil ses enfants: Philippe (Maya Naccache), Nancy (Hugo Fleury); ses petits-enfants: Héloïse Fleury, Raphaëlle Leblond, Shawn Leblond, Marc-Antoine Leblond; ses frères et soeurs: feu Pierre (Francine Dupuis), Claude, Francine (Marc Angers), Daniel (Guylaine Chevalier), Suzanne (Gaétan Lafond), Jean, Céline (Mario Lessard), toute la famille Isabelle ainsi que ses nombreux ami(e)s, dont Raymond Saint-Pierre son ami depuis toujours. La famille tient à remercier l'équipe de l'unité de néphrologie de l'Hôtel-Dieu de Québec, pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, à l'adresse suivante:https://fondationduchudequebec.org/