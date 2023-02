MARCOUX, Marcel



Au Centre d'hébergement Limoilou, le 28 janvier 2023, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Marcel Marcoux, époux de feu dame Lucille Dion. Il était le fils de feu dame Marguerite Lafrance et de feu monsieur Alphonse Marcoux. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera dans l'église à compter de 9 h 30 pour offrir vos condoléances. Il laisse dans le deuil sa fille Julie (Guillaume Trudelle); sa petite-fille Emy Marcoux-Lahaye (Ralph Nourcy); ses frères et sœurs : Noël (Suzanne Lachance), Simon (feu Cécile Lessard), Claude (Lise Demers), feu Jacques (Céline Daigle), feu Michel (feu Diane Poulin), feu Nicole (Gilles Pageau) et feu Jean-Pierre; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dion : Guy (feu Louise Poulin), Lise, Raymond et feu Madeleine ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille désire remercier le personnel soignant du Centre d'hébergement Limoilou pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Parkinson Région Québec Chaudière-Appalaches (PRQCA), 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Qc) G1M 3H6, tél. : 418-527-0075.