LAVALLÉE, Odette



À l'Hôpital de Montmagny, le 20 janvier 2023, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Odette Lavallée, fille de feu Fernand Lavallée et de feu Ida Mercier. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la :à compter de 13h.Les funérailles seront disponibles en diffusion web sur le site de cmatv.ca, www.cmatv.ca/fr/funerailles-diffusion/ Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle était la sœur de : Murielle (feu Claude Caron), feu Jean (feu Marie Laflamme), Louise, feu Raynald (Louise Collin), feu André, Hélène (Rosaire Marcoux). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. Remerciement à sa nièce Andrée Lavallée pour son accompagnement depuis plusieurs années, plus particulièrement durant sa dernière maladie. Merci également à son neveu et sa nièce Marc et Annie Lavallée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/DM/ ou à la Maison d'Hélène, www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON.