DUCHESNEAU CARRIER, Julienne

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 6 janvier 2023, à l'âge de 88 ans et 10 mois, est décédée madame Julienne Carrier, épouse de monsieur Tobie Duchesneau. Elle était la fille de feu Omer Carrier et de feu Anna Nolet. Elle demeurait à la Résidence Charles Couillard de Saint-Charles-de-Bellechasse, autrefois d'Armagh.La famille recevra les condoléances aude 13h à 15h,Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière d'Armagh. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants: Suzie (Dany Fiset), Claude (Mélanie Patry) et Patrick (Valérie Robichaud); ses petits-enfants: Charlotte Fiset (Anthony Gignac), Jacob Duchesneau, Raphaël Duchesneau (Norah Montminy), Jasmin Duchesneau et Maxime Duchesneau. Elle était la sœur de: feu Fernand (feu Claire Caron), feu Gérard (feu Laurance Pichette), feu Emilien, feu Marguerite (feu Louis Audet), feu Eugène (feu Yvette Létourneau), feu Robert (Hermence Laflamme), Jeannine (feu Robert Goulet), Pauline (Aimé Bélanger), Béatrice (feu Lauriat Tanguay), Thérèse (feu Clément Métivier), feu Jean-Guy (Suzanne Lapointe) et Victor (Lise Aubin). De la famille Duchesneau, elle était la belle-sœur de : feu Emile (Rollande Langlois), feu Rita (feu Roméo Chamberland). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, et ami(e)s. Toute la famille tient à remercier le personnel de la Résidence Charles Couillard ainsi que le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Toutes marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. Madame Carrier a été confiée pour crémation à la