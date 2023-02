PAGÉ, Régent



À son domicile, le 20 janvier 2023, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Régent Pagé époux de feu dame Yvette Fortin, fils de feu monsieur Olier Pagé et de feu dame Marie-Berthe Piché. Il demeurait à Donnacona. La famille recevra les témoignages de condoléances aude 10 h à 11 h.La direction des funérailles a été confiée à laMonsieur Pagé laisse dans le deuil son frère Alain (Édith Auger); ses filleuls et filleules: Simon Pagé (Julie Saint-Amand) et Kathleen Cantin (Richard Raymond); ses beaux-frères et belles-sœurs : Odette Fortin (Roland Cantin), Claire Bouffard, Micheline Fortin, Rita Fortin, Céline Fortin, Margot Tremblay et Irène Levasseur ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation on roule pour toi. https://jedonneenligne.org/aqps/campagne/Onroulepourtoi