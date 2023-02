CLOUTIER, André



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 janvier 2023, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédé M. André Cloutier, époux de dame Yvette Maheu. Il demeurait à Sainte-Marie. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Danielle (Yves Morneau), France (Pascal Vallet) et Martin (Nancy Fournier); ses petits-enfants : Samuel Gros Louis et Mia Vallet (Étienne Jacques); ses frères et sœurs : Raymonde (feu Réal Nadeau), Gilles (Nicole Groleau), Louiselle (Jocelyn Hébert), Nicole (Gaston Bety), Marcel (Monique Groleau), Aline (feu Gilles Lessard, Paul Lessard), Jacques (Lise Groleau), Pierrette (Yves Samson) et Luc. Il était le beau-frère de feu Lucienne (feu Emilien Groleau), feu Noël-Marie (feu Marguerite Roy), feu Claire Rita (feu Irenée Groleau), feu Joseph Aimé (feu Reine Ange Giguère), feu Marie Stella (feu Rolland Giguère), feu Dorilas (feu Thérèse Champagne), feu Clément (Gislaine Rodrigue), Rosaire (Francyne Gagnon), feu Reine-Emma, feu Germain et Emilienne. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Sainte-Marie : samedi, jour de la célébration, à compter de 9 h. WEBDIFFUSION : La célébration pourra être visionnée en direct en accédant à l'avis de décès sur le site web www.nouvellevie.ca La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Mère-de-Jésus (Sainte-Marie) (62, rue Notre-Dame Sud, Sainte-Marie (Québec) G6E 4A2) : https://smdj.ca/don-messe-cva ou à la Fondation québécoise du cancer (2075, rue de Champlain, Montréal (Québec) H2L 2T1) : https://fqc.qc.ca