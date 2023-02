LAROSE, Marie-Reine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 décembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Marie-Reine Larose, épouse de feu monsieur Georges Clément. Née à St-Henri, Lévis, le 3 juin 1932, elle était la fille de feu dame Lumina Larose et de feu monsieur Pierre Larose. Elle demeurait à Lévis.Les cendres ont été déposées au columbarium La Seigneurie. Madame laisse dans le deuil ses filles : Danielle (Jean-François Bard), Sylvie (Steve Jobidon); ses petits-enfants : Christopher, Jimmy, David; son frère Jean (feu Madeleine Fontaine) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Marie-Reine était également la sœur de : Marie-Jeanne, Henri-Louis (Anna-Marie Couture), Rose-Alma, Lévina (Antonio Lambert), Pierre (dominicain), Anny RJM, Antonio (Mariette Dubé), Josaphat (Fernande Lacasse), Georges, Léonidas (Jeanne-d'Arc Fontaine) Aurore RJM, Thérèse, Madeleine, tous décédés. La famille remercie tout le personnel de la résidence Étienne-Simard pour l'attention portée et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, Tél. : (418) 527-4294, Site : www.societealzheimerdequebec.com.Les Funérailles sont sous la direction de :