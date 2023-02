WISEMAN, Yolande



À son domicile, le 30 décembre 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Yolande Wiseman, épouse de feu monsieur Pierre Savard, fille de feu Yvonne St-Pierre et de feu Narcisse Wiseman. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances au, de 11 h à 12 h 45.Elle laisse dans le deuil son fils Martin (Marie-Josée Roussel); sa fille Marie-Josée; ses petits-enfants : Gabriel, Virginie et Audrey; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Elle était la sœur de feu Germaine (feu Léonard Plamondon), Jacqueline (feu Léopold Leblanc), feu Charles-Henri, Madeleine (feu Jean-Louis Demers), Denise, Marie-Paule (Dominique Beaumont), Yvon (Pierrette Laroche), André, Gisèle (feu Georges Fortin) et de Romain (Huguette Thériault). Elle était la belle-sœur des membres de la famille Savard : feu Bruno (feu Fernande Cloutier), Solange (feu Robert Piché), feu Claude (feu Colette Martel), feu Lise (feu Gilles Chartier), feu Marcelle (feu Gaston Morency), Angèle (Gaston Fréchette), Marc (Aline Bédard), feu Hugues (Danielle Houde) et de Francine. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, Québec, téléphone : 418 682-6387, www.coeuretavc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.