DOMPIERRE, Jacqueline Poulin



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 6 janvier 2023, à l'âge de 98 ans et 3 mois, est décédée dame Jacqueline Poulin, épouse de feu Paul-Eugène Dompierre. Née à Québec, le 6 octobre 1924, elle était la fille de feu dame Marie-Anne Gagnon et de feu monsieur Joseph Origène Poulin. Elle demeurait à Québec, arrondissement Beauport. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 13h à 14h50.L'inhumation se fera au cimetière St-Charles de Québec au printemps. Madame Dompierre laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Sylvie Gagné), Suzanne, Daniel et Alain (Isabelle Marmen); ses petits-enfants : Geneviève, Isabelle (Michel Bouchard), Louis-Philippe Dubé (Cortnie Flati-Dubé), Alexandre (Louis-Vincent Paquet) et Anne-Laurie (Francis Fortin); ses arrière-petits-enfants : Xavier et Adeline Ranger, Philippe-Étienne, Louis-Vincent, Constance et Alizée Bouchard; sa sœur : Françoise (feu Guy Marchand); son beau-frère et sa belle-sœur de la famille Dompierre : Pierre Déry et Micheline Boiteau. Elle laisse aussi dans le deuil ses neveux, nièces, plusieurs parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs : Gabrielle (John Condon), Robert (Yvette Legros), Marcel (Jeanne Bourgoin), Madeleine (Gustave Grenier), Gaston (Emma Beaumont), Clémence (Philippe Cantin) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dompierre : Thérèse, Georges (Colette McClish), Roger (Antoinette Tremblay), Armand, Jacqueline (André Leclerc), Léopold (Yvonne Poulin), Lucille, Gaston, et Jean-Guy. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.