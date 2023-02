RUEL, Madeleine



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 22 janvier 2023, à l'âge de 92 ans et 1 mois, est décédée madame Madeleine Ruel, épouse de monsieur Raymond Duplain, fille de feu madame Angélina Fontaine et de feu monsieur Albert Ruel. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au :de 14 h à 16 h.Outre son époux Raymond, elle laisse dans le deuil ses enfants : feu Michel (Marie-Rose Arsenault), Jocelyne (Guy Fortier), Christine, Johanne (Jean-Francois Picard) et Richard; ses petits-enfants : Carl (Marie-Christine), Dominique, Audray, Maxime (Olivia), Patrick (Alexandra) et Érika; ses arrière-petits-enfants : Florence, Emmanuel, Coralie, Éloi, Cédric et Jackson; ses frères et soeurs : Janine (feu Raymond Blanchet), André (feu Francine Lafrance); ses beaux-frères et belles-soeurs : Soeur Cécile c.n.d., Père Armand r.s.v., Jean-Marc (Hélène Beaudoin); ainsi que ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ses ami(e)s, plus particulièrement Christian, François, Mélissa, Léya, Étienne et Martin. Outre ses parents et son beau-père Albert Thibault, elle est allée rejoindre son fils Michel, ses soeurs : Thérèse (feu Émilien Faguy) et Jacqueline; ses beaux-parents Edgar Duplain et Jeanne Guérard; ses beaux-frères et belles-soeurs : Gaston (feu Lucille Grenier), Émilienne, Géraldine, Georges (feu Micheline Dion), Aline. Un immense merci aux anges dévoués du département des soins palliatifs du Jeffery Hale ainsi qu'aux deux docteures Gagnon et Gagnon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.